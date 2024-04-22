95047

INCENDIO ALL’INTERNO DELL’EX PRESIDIO OSPEDALIERO “VITTORIO EMANUELE” A CATANIA

22 aprile 2024 13:01
News
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, nel tardo pomeriggio di ieri sono stati impegnati per diverse ore nello spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno dell’ex presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” a Catania.

Sul posto è stata inviata una squadra, un’autobotte di rincalzo ed un automezzo logistico dalla Sede Centrale.

A bruciare all’interno di un cortile era del materiale di un cantiere edile, legname, cavi elettrici e materiale vario.

Considerata la consistente quantità e la tipologia di materiale coinvolto nell’invendio si è reso necessario anche l’utilizzo di liquido schiumogeno.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Sul posto presente anche personale della Polizia di Stato.

