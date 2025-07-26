INCENDIO ALL'INTERNO DI UNA COMUNITÀ TERAPEUTICA A BIANCAVILLA: INTOSSICATI E PAURA TRA GLI OSPITI, VIGILI DEL FUOCO E AMBULANZE SUL POSTO

AGGIORNAMENTO. Secondo quanto trapelato negli ultimi minuti , all’interno della struttura sarebbero presenti circa 40 pazienti. Tra le persone coinvolte, due – tra cui un’infermiera – sono state tras...

AGGIORNAMENTO. Secondo quanto trapelato negli ultimi minuti , all’interno della struttura sarebbero presenti circa 40 pazienti. Tra le persone coinvolte, due – tra cui un’infermiera – sono state trasportate in ospedale a causa delle condizioni più serie dovute all’intossicazione da fumo.

Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione medica.

Biancavilla (CT) – Momenti di grande paura questa sera in via San Placido, dove un incendio è divampato all’interno di una Comunità Terapeutica Assistita (CTA). Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura che ospita pazienti fragili, generando il panico tra gli ospiti e il personale.

Secondo le prime informazioni, l’origine del rogo potrebbe essere un materasso andato in fiamme, ma la dinamica resta al momento da confermare.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura.

Presenti anche tre ambulanze, che stanno prestando soccorso a diverse persone rimaste intossicate dal fumo. Al momento non si hanno dettagli sul numero preciso dei feriti né sulla gravità delle loro condizioni.

Le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza l’accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.