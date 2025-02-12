INCENDIO ALL'ISTITUTO RUSSO DI RAGIONERIA A PATERNO: A FUOCO UNA PALMA, FIAMME E FUMO VISIBILI A DISTANZA

Paternò, 12 febbraio 2025 – Un incendio è divampato pochi minuti fa, poco prima delle ore 13, all'interno dell'Istituto Russo di Ragioneria, situato in Via Parini, a Paternò. L’incendio ha avuto origi...

Paternò, 12 febbraio 2025 – Un incendio è divampato pochi minuti fa, poco prima delle ore 13, all'interno dell'Istituto Russo di Ragioneria, situato in Via Parini, a Paternò.

L’incendio ha avuto origine da una palma che si trovava all'interno dell'edificio, per cause ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la pianta, generando una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città, allarmando i residenti e i passanti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che si sono subito messi al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante.

I Vigili del Fuoco stanno ancora effettuando le operazioni di spegnimento e monitorando la sicurezza dell'istituto.

Non si segnalano feriti

Le cause che hanno determinato l'incendio sono ancora sconosciute e saranno oggetto di indagini da parte dei vigili del fuoco e delle autorità competenti.

Gli aggiornamenti sulla situazione e sulle cause dell'incendio continueranno a essere forniti nelle prossime ore.