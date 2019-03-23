95047

INCENDIO ALL’OSPEDALE DI ACIREALE: NESSUN FERITO

23 marzo 2019 13:21
Questa mattina, intorno alle ore 10,40, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è intervenuta nell’ospedale di Acireale, per un incendio che ha interessato il vano scala sul retro del reparto fisiatria, al primo piano.

Non si è resa necessaria l’evacuazione dei pazienti ricoverati, ma solo la messa in sicurezza dei locali fino al completo ripristino delle loro ordinarie condizioni di fruibilità.

A supporto del personale dei Distaccamento di Acireale e delle operazioni di spegnimento è stata inviata anche un’autoscala dalla Sede Centrale del Comando do Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

