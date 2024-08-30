INCENDIO ALL'OSPEDALE GARIBALDI-NESIMA: PRONTAMENTE DOMATO DALLA SQUADRA ANTINCENDIO, NESSUN FERITO

Principio d'incendio stamattina all'ospedale Garibaldi-Nesima prontamente messo sotto controllo dalla squadra antincendio aziendale, intervenuta durante la ricognizione ordinaria.Il piccolo focolaio s...

Principio d'incendio stamattina all'ospedale Garibaldi-Nesima prontamente messo sotto controllo dalla squadra antincendio aziendale, intervenuta durante la ricognizione ordinaria.

Il piccolo focolaio si è sviluppato in un locale sgombro del seminterrato della Torre C, solitamente adibito a parcheggio, quindi ben distante dalle aree popolate dei pazienti, i quali non hanno sofferto alcun disagio.

Pochi minuti dopo i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno completato la messa in sicurezza della zona, ma le fiamme erano già state definitivamente domate. In corso le attività per accertarne le cause.

"Vorrei ringraziare - ha detto Giuseppe Giammanco, direttore generale dell'Arnas Garibaldi - le nostre squadre antincendio, che sono intervenute con celerità, e i vigili del fuoco di Catania, efficaci e competenti in ogni singola azione intrapresa".