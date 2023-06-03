INCENDIO CASA DI RIPOSO A SAN GIOVANNI GALERMO, UN OSPITE IN OSPEDALE

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio all’interno di una casa di riposo per anziani in via Galermo, 173 a Catania.Le due s...

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio all’interno di una casa di riposo per anziani in via Galermo, 173 a Catania.

Le due squadre di vigili del fuoco intervenute (dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Nord) si sono occupate di attaccare l'incendio, sviluppatosi in un locale infermeria del piano terra, ed evacuare tutti gli ospiti presenti insieme al personale di servizio, a causa dello sviluppo di una grande quantità di fumo e di prodotti della combustione.

Le persone evacuate sono state portate in area sicura e affidate alle cure del personale sanitario del Sevizio 118 intervenuto sul posto.

Ci risulta che una di esse è stata trasportata presso l'ospedale Policlinico di Catania.

Sul posto è intervenuta anche un'autobotte di rincalzo, un'autoscala ed il funzionario di servizio dalla Sede Centrale.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

Presente sul posto anche personale delle Polizia di Stato.