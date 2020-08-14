INCENDIO DI MACCHIA MEDITERRANEA A S. GIORGIO
Nella giornata di ieri, un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie, ha interessato un'intera collina a ridosso di Via Carmelo Rosano a Catania, nel quartiere San Giorgio, nei pressi del complesso Borgo delle Magnolie.
Le fiamme, anche a causa delle alte temperature e del vento di oggi, hanno a più riprese coinvolto il grande terreno nella zona Ovest di Catania.
Si è reso necessario l'intervento di alcune squadre boschive del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania (appositamente predisposte nel periodo estivo, in aggiunta delle squadre ordinarie), per domare completamente i diversi fronti di incendio.