L'incendio di alcune sterpaglie sta causando problemi alla circolazione sulla ss121 nei pressi del rifornimento di Piano Tavola, in direzione Catania.

La densa colonna di fumo sprigionato dal rogo ha invaso la statale mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco per sedare le fiamme e la messa in sicurezza

INCENDIO DI STERPAGLIE A RIDOSSO DELLA CARREGGIATA SULLA SS121: DISAGI PER AUTOMOBILISTI

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

