INCENDIO DI STERPAGLIE A RIDOSSO DELLA SS121, RALLENTAMENTI

Un incendio di sterpaglie si è verificato intorno alle ore 13 sulla SS121 nei pressi del rifornimento "Esso" in direzione Paternò.

Sta bruciando un fronte di parecchie centinaia di metri per fortuna però in una zona isolata senza abitazioni e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Paternò per domare le fiamme.

Per permettere le operazioni di spegnimento, è stata chiusa temporaneamente una corsia.

Ancora da chiarire quale sia l’origine delle fiamme, che sono state circoscritte prima che potessero provocare danni maggiori.