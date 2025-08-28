Incendio di sterpaglie lungo la strada per Etnapolis: intervento dei Vigili del Fuoco

Un piccolo incendio si è sviluppato nella serata di oggi intorno alle ore 21 lungo la Strada Provinciale 229/1, l’arteria che collega contrada Palazzolo al centro commerciale Etnapolis, nei pressi del...

Le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie ai bordi della carreggiata, destando preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato il rogo e provveduto a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse propagarsi.

Grazie al tempestivo intervento, i disagi alla viabilità sono stati limitati e non si registrano danni a persone o mezzi.