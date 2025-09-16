95047

Incendio di sterpaglie sulla provinciale 229/1 tra Palazzolo e Valcorrente

PALAZZOLO – Nel pomeriggio di ieri , lunedì 15 settembre, intorno alle ore 16, si è verificato un incendio di sterpaglie, erba e rovi lungo la strada provinciale 229/1 che collega Palazzolo a Valcorre

16 settembre 2025 08:28
News
PALAZZOLO – Nel pomeriggio di ieri , lunedì 15 settembre, intorno alle ore 16, si è verificato un incendio di sterpaglie, erba e rovi lungo la strada provinciale 229/1 che collega Palazzolo a Valcorrente.

Le fiamme, sviluppatesi ai bordi della carreggiata, hanno prodotto una colonna di fumo grigio che ha reso necessario il rallentamento della circolazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

 Non si segnalano ne intossicati ne feriti.

