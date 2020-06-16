INCENDIO DI STERPAGLIE VICINO ALLE CASE, PAURA IN CONTRADA PALAZZOLO
Un incendio è divampato intorno alle ore 20.30 in via Giordano Bruno nella frazione Palazzolo in territorio di Belpasso.Le fiamme, alimentate dal forte ven...
Un incendio è divampato intorno alle ore 20.30 in via Giordano Bruno nella frazione Palazzolo in territorio di Belpasso.
Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo vicino ad alcune abitazioni e alla strada.
Paura per i residenti delle case all’inizio della via ma fortunatamente non ci sono stati danni a persone o abitazioni.
Ad andare a fuoco, per cause sconosciute, una vasta porzione di sterpaglie.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.
I pompieri stanno operando per lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza dell'area