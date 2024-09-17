INCENDIO DI UN'AUTO SULLA CORSIA DIREZIONE SAN GREGORIO: LUNGHE CODE E CHIUSURA TEMPORANEA DEL VIALE MEDITERRANEO

Oggi, poco dopo mezzogiorno, un incendio ha coinvolto un veicolo sul viale Mediterraneo, diramazione dell’autostrada autostrada A18, sulla corsia in direzione San GregorioPer cause in corso di accerta...

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura Audi A2 ha preso fuoco.

I Vigili del Fuoco giunti dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza lo scenario.

L’ occupante del veicolo si è messo in salvo prima che le fiamme si sviluppassero e coinvolgessero l’intero veicolo..

Sul posto i sanitari del Servizio 118, e per i rilievi di competenza, personale della Polizia Stradale.

Lunghe code si sono verificate lungo l’arteria che è rimasta chiusa fintanto che non sono state ripristinate le ordinarie condizioni di viabilità.