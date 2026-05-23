Incendio distrugge parte del Lido Esagono: presunti attentatori arrivati via mare

Le fiamme hanno devastato cabine e solarium in costruzione: indagano i Carabinieri

Paura nella notte ad Acicastello, dove un violento incendio ha colpito il noto stabilimento balneare Lido Esagono, lungo la scogliera catanese. Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo sarebbe di probabile origine dolosa.

Le fiamme si sarebbero sviluppate nelle ore notturne, interessando in particolare la zona più vicina alla battigia, dove erano accatastate tavole e strutture in legno destinate alla realizzazione di nuovi solarium e cabine in vista dell’imminente avvio della stagione estiva.

In base alle prime ricostruzioni, i presunti responsabili sarebbero arrivati via mare, raggiungendo gli scogli prima di appiccare il fuoco e dileguarsi subito dopo. Un’azione che avrebbe causato ingenti danni alle strutture presenti nell’area.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera zona. Avviate immediatamente anche le indagini da parte dei Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori hanno eseguito i rilievi tecnici e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sia all’interno del lido che nelle attività vicine, nel tentativo di individuare eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Il colpo arriva in un momento delicato per la struttura balneare, già duramente provata nei mesi scorsi dal passaggio del ciclone Harry, che durante l’inverno aveva causato danni lungo il litorale della scogliera catanese.

Le indagini sono in corso.