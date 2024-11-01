INCENDIO DISTRUGGE UNA FALEGNAMERIA A LINGUAGLOSSA, ERA APERTA DA POCO

Un incendio divampato all'1,30 della notte scorsa ha coinvolto una falegnameria di recente apertura in via Cannizzaro, a Linguaglossa (CT).Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di...

Un incendio divampato all'1,30 della notte scorsa ha coinvolto una falegnameria di recente apertura in via Cannizzaro, a Linguaglossa (CT).

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Linguaglossa e Riposto, insieme a un’autobotte, un’autoscala e un automezzo logistico inviato dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e provveduto allo spegnimento delle fiamme.

L’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, si è sviluppato all'interno dei locali ed ha coinvolto parte del tetto.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che si propagasse alle abitazioni e alle attività lavorative vicine.

Non si ha notizia di persone coinvolte.

Sul posto, per gli accertamenti di competenza, sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione di Linguaglossa (CT).