INCENDIO DISTRUGGE UNA FALEGNAMERIA A LINGUAGLOSSA, ERA APERTA DA POCO
Un incendio divampato all'1,30 della notte scorsa ha coinvolto una falegnameria di recente apertura in via Cannizzaro, a Linguaglossa (CT).
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Linguaglossa e Riposto, insieme a un’autobotte, un’autoscala e un automezzo logistico inviato dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.
I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e provveduto allo spegnimento delle fiamme.
L’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, si è sviluppato all'interno dei locali ed ha coinvolto parte del tetto.
L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che si propagasse alle abitazioni e alle attività lavorative vicine.
Non si ha notizia di persone coinvolte.
Sul posto, per gli accertamenti di competenza, sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione di Linguaglossa (CT).