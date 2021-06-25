INCENDIO IN UN GARAGE A PATERNO' IERI SERA

Fiamme ieri sera , 24 Giugno 2021 in un garage adibito a deposito.L’allarme è scattato intorno alle 22.10 in in via Nino Bixio, una traversa della centralissima Piazza Santa Barbara..Ad accorgersi d...

Fiamme ieri sera , 24 Giugno 2021 in un garage adibito a deposito.

L’allarme è scattato intorno alle 22.10 in in via Nino Bixio, una traversa della centralissima Piazza Santa Barbara..

Ad accorgersi di quanto stava accadendo i proprietari che hanno visto uscire fumo e hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò con il supporto dei colleghi provenienti dalla centrale di Catania, che hanno spento il rogo che si era propagato a tutto l’interno del garage.

Nessuno è rimasto coinvolto o intossicato.

Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno proseguito il lavoro con le operazioni di bonifica del materiale e messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio non sono ancora note, probabile un corto all'interno del garage.