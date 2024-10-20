95047

INCENDIO IN AZIENDA DI TRASPORTI A CATANIA: TRE CAMION DISTRUTTI, EVITATA ESPLOSIONE DI UN SERBATOIO DI CARBURANTE

A cura di Redazione Redazione
20 ottobre 2024 19:33
News
Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per un incendio divampato nel parcheggio interno di un'azienda di trasporti situata nella Zona Industriale di Catania.

All'arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area, avviando le operazioni di spegnimento dell'incendio che aveva già coinvolto tre camion frigoriferi e minacciava un serbatoio di carburante utilizzato per il rifornimento interno dell'azienda.

La situazione appariva critica a causa del rischio di propagazione delle fiamme ad altri mezzi e strutture limitrofe.

Grazie all'intervento tempestivo della squadra, coadiuvata da due autobotti inviate dalla Sede Centrale del Comando, è stato possibile contenere l'incendio e impedire che altri veicoli e locali dell'azienda venissero coinvolti.

L'operazione si è conclusa senza ulteriori danni, grazie all'efficacia delle misure di sicurezza adottate dai Vigili del Fuoco.

