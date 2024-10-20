INCENDIO IN AZIENDA DI TRASPORTI A CATANIA: TRE CAMION DISTRUTTI, EVITATA ESPLOSIONE DI UN SERBATOIO DI CARBURANTE

Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per un incendio divampato nel parcheggio interno di un'azienda di t...

Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per un incendio divampato nel parcheggio interno di un'azienda di trasporti situata nella Zona Industriale di Catania.

All'arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area, avviando le operazioni di spegnimento dell'incendio che aveva già coinvolto tre camion frigoriferi e minacciava un serbatoio di carburante utilizzato per il rifornimento interno dell'azienda.

La situazione appariva critica a causa del rischio di propagazione delle fiamme ad altri mezzi e strutture limitrofe.

Grazie all'intervento tempestivo della squadra, coadiuvata da due autobotti inviate dalla Sede Centrale del Comando, è stato possibile contenere l'incendio e impedire che altri veicoli e locali dell'azienda venissero coinvolti.

L'operazione si è conclusa senza ulteriori danni, grazie all'efficacia delle misure di sicurezza adottate dai Vigili del Fuoco.