Incendio in capannone della zona industriale di Catania
al primo pomeriggio Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono al lavoro per spegnere un incendio sviluppatosi all'interno di un capannone in contrada Milisinni, nella zona industriale del capoluogo etneo.
Sul posto stanno operando la squadra del distaccamento Sud, personale del nucleo Nucleare-biologico-chimico-radiologico (Nbcr), un'autobotte e un automezzo di supporto logistico, un carro aria, inviati della sede centrale.
In fiamme materiale compostabile all'interno del capannone.
L'intervento è ancora in corso. Non si hanno notizie, al momento, di feriti o intossicati dai fumi prodotti dall'incendio.