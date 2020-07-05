INCENDIO IN CONTRADA GIACONIA: STERPAGLIE IN FIAMME, PAURA PER LE ABITAZIONI

Un incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, intorno le ore 13, in contrada Giaconia sulla strada che costeggia la SS121 nel tratto poco dopo l uscita Palazzooo in direzione Catania .Si è t...

Un incendio, è divampato nella tarda mattinata di oggi, intorno le ore 13, in contrada Giaconia sulla strada che costeggia la SS121 nel tratto poco dopo l uscita Palazzooo in direzione Catania .

Si è trattato di un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione, rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo visibile da notevole distanza.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo vicino ad alcune abitazioni, paura e preoccupazione per le persone che risiedono nelle vicinanze del rogo.

Come piu’ volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.