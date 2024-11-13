INCENDIO IN UN APPARTAMENTO A MOTTA SANT’ANASTASIA: PAURA MA NESSUN FERITO

Nella serata di oggi, un incendio ha seminato tanta paura in un appartamento situato in via Vittorio Emanuele a Motta Sant’Anastasia, a breve distanza dal celebre castello Normanno. Le fiamme sono div...

Nella serata di oggi, un incendio ha seminato tanta paura in un appartamento situato in via Vittorio Emanuele a Motta Sant’Anastasia, a breve distanza dal celebre castello Normanno.

Le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione, ma fortunatamente, stando alle prime informazioni, nessuna persona avrebbe riportato gravi conseguenze: i residenti sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, con il supporto di una squadra di Catania.

L’intervento si è reso necessario per domare le fiamme e limitare i danni, mentre le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Per garantire la sicurezza e permettere le operazioni di spegnimento, i Carabinieri hanno chiuso temporaneamente la strada al traffico, causando qualche disagio alla circolazione nell’area.

La situazione è ancora in evoluzione, e ulteriori dettagli sono attesi nei prossimi aggiornamenti.