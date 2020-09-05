Un incendio è divampato intorno le ore 18 a Piano Tavola all'interno di un appartamento in via mongibello.Per cause ancora non note, si è sviluppato un incendio cause sconosciute all'interno di una ab...

Un incendio è divampato intorno le ore 18 a Piano Tavola all'interno di un appartamento in via mongibello.

Per cause ancora non note, si è sviluppato un incendio cause sconosciute all'interno di una abitazione con all interno sette persone tra cui quattro minori che sono stati immediatamente soccorsi da alcuni vicini.

Una donna in stato di gravidanza è stata tratta in salvo dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Paternò altre due persone sono rimaste intossicate e immediatamente soccorse da due ambulanze che sono intervenuti sul posto.

Tre le persone che sono state trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'immobile

Al momento strada bloccata per consentire l'operazioni di soccorso e bonifica

INCENDIO IN UN APPARTAMENTO A PIANO TAVOLA, SETTE INTOSSICATI

IN AGGIORNAMENTO