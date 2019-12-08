95047

INCENDIO IN UN APPARTAMENTO A SIGONELLA, FERITI - VVFF SUL POSTO

AGGIORNAMENTO

08 dicembre 2019 14:06
News
AGGIORNAMENTO

La persona ferita è una ragazza di 21 anni di nazionalità rumena.

La ragazza è ricoverata nella Rianimazione dell'Ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni molto gravi, per via delle ustioni estese su quasi tutto il corpo.

La prognosi è riservata

Squadre VF ancora al lavoro.

Cause in corso di accertamento, Carabinieri sul posto.

###FLASH

Incendio di abitazione in corso di fronte NAS1, notizie ancora frammentarie.

Sul posto due squadre VVF ,ambulanze elicottero che sta intervenendo per spegnere le fiamme ancora in corso.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero dei feriti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

