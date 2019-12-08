INCENDIO IN UN APPARTAMENTO A SIGONELLA, GRAVISSIMA 21ENNE

AGGIORNAMENTOLa persona ferita è una ragazza di 21 anni di nazionalità rumena.La ragazza è ricoverata nella Rianimazione dell'Ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni molto gravi, per via delle us...

AGGIORNAMENTO

La persona ferita è una ragazza di 21 anni di nazionalità rumena.

La ragazza è ricoverata nella Rianimazione dell'Ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni molto gravi, per via delle ustioni estese su quasi tutto il corpo.

La prognosi è riservata.

Sul posto sta operando la prima partenza della Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e la partenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò un'autoacala, un'autobotte di rincalzo e automezzo logistico per il supporto agli autorespiratori.

All'interno dell'abitazione si trovavano 3 persone 2 uomini padre e figlio e la compagna dell' uomo.

I due uomini, padre e figlio, hanno riportato invece ustioni meno gravi nelle mani.

Squadre VF ancora al lavoro.

Cause in corso di accertamento, Carabinieri sul posto.

###FLASH

Incendio di abitazione in corso di fronte NAS1, notizie ancora frammentarie.

Sul posto due squadre VVF ,ambulanze elicottero che sta intervenendo per spegnere le fiamme ancora in corso.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero dei feriti

