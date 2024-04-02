INCENDIO IN UN BAR DEL LUNGOMARE DI CATANIA: ESPLODE BOMBOLA, FERITO GRAVEMENTE IL TITOLARE
Un incendio è divampato in un bar del lungomare Ognina di Catania danneggiando il locale e costringendo a evacuare le abitazioni del palazzo sovrastanti.
Nel rogo è rimasto ferito il proprietario, un quarantenne, pare per l'esplosione di una bombola di gas deflagrata mentre era nel bar per tentare di mettere in salvo il locale.
L'uomo, che ha riportato ustioni sul 40 per cento del corpo, con la prognosi riservata, nel Centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro, dove sarà sottoposto a intervento chirurgico da parte degli specialisti del nosocomio etneo.
Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e la Polizia per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini del caso.