INCENDIO IN UN CAPANNONE A BELPASSO: INTERVENTO IMMEDIATO DEI VIGILI DEL FUOCO
Nella serata di oggi, 7 marzo 2024, è scoppiato un incendio all'interno di un capannone a Belpasso, precisamente in via Mongibello a piano tavola. Le cause dell'incendio sono attualmente sconosciute m...
Le cause dell'incendio sono attualmente sconosciute ma le fiamme si sono rapidamente propagate all'interno della struttura.
I vigili del fuoco di Paternò sono intervenuti tempestivamente, supportati da due squadre provenienti da Catania, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Inoltre, sono presenti sul posto anche i tecnici dell'Enel.
Fortunatamente non si registrano persone coinvolte nell'incendio.