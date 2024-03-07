INCENDIO IN UN CAPANNONE A BELPASSO: INTERVENTO IMMEDIATO DEI VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di oggi, 7 marzo 2024, è scoppiato un incendio all'interno di un capannone a Belpasso, precisamente in via Mongibello a piano tavola. Le cause dell'incendio sono attualmente sconosciute m...

Nella serata di oggi, 7 marzo 2024, è scoppiato un incendio all'interno di un capannone a Belpasso, precisamente in via Mongibello a piano tavola.

Le cause dell'incendio sono attualmente sconosciute ma le fiamme si sono rapidamente propagate all'interno della struttura.

I vigili del fuoco di Paternò sono intervenuti tempestivamente, supportati da due squadre provenienti da Catania, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Inoltre, sono presenti sul posto anche i tecnici dell'Enel.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte nell'incendio.