INCENDIO IN UNA CASA ABBANDONATA A PATERNÒ, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Paternò (CT) – Nella mattinata di oggi, un incendio è scoppiato all'interno di una vecchia abitazione abbandonata situata in via Vittorio Alfieri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, allertati dai residenti della zona che hanno notato fumo denso provenire dall’edificio.

L'edificio, ormai in stato di abbandono da tempo, ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

Le fiamme si sono rapidamente propagate all'interno della struttura, il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere l’incendio, evitando che si propagasse, tuttavia, le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente difficoltose a causa dello stato precario dell'edificio e della presenza di detriti che hanno ostacolato l'accesso ai locali interni.

Al momento non si registrano feriti, ma l'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che da tempo segnalavano il degrado dell’area e il pericolo rappresentato dagli edifici abbandonati. Le autorità locali stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell'incendio e valutare eventuali responsabilità.