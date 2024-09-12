INCENDIO IN UNA CASA ABBANDONATA A SANTA MARIA DI LICODIA: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE ALL'ALBA

Un incendio è divampato questa mattina, 12 settembre 2024, intorno alle ore 6:00, all'interno di una casa abbandonata situata in via Siena Stefania, a Santa Maria di Licodia. Il rogo ha richiesto l'in...

Un incendio è divampato questa mattina, 12 settembre 2024, intorno alle ore 6:00, all'interno di una casa abbandonata situata in via Siena Stefania, a Santa Maria di Licodia.

Il rogo ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che sono riusciti a domare le fiamme in tempi rapidi, evitando che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Al momento, le cause che hanno scatenato l'incendio sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo indagini per stabilire se vi siano stati inneschi accidentali o dolosi.

Fortunatamente, non si segnalano feriti né danni ad altre strutture adiacenti.

L’area interessata è stata messa in sicurezza dai soccorritori, e la zona rimane sotto osservazione mentre si proseguono i rilievi per determinare le cause dell'evento.