INCENDIO IN UN'ABITAZIONE IN PIENO CENTRO STORICO. VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Un incendio è divampato intorno alle ore 19.30 di oggi 15 aprile 2023 intorno alle ore 19.30 in via Cavour zona "Palme" piccola traversa in pieno centro storico.

Per cause al momento non note è divampato un incendio all'interno di un abitazione non abitata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nostro distaccamento, con qualche difficoltà a raggiungere il posto dell'incendio a causa della stretta via dove è divampato l'incendio , che stanno spegnendo le fiamme e mettendo sicurezza l'appartamento.

A fuoco cumoli di rifiuti che erano accostati all'interno dell'immobile.

Al momento che scriviamo (ore 20.20) il traffico veicolare sulla via Garibaldi è impedito per permettere le operazioni in totale sicurezza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO