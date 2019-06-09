INCENDIO LAMBISCE LE VILLETTE IN VIA MONGIBELLO
Domenica di incendi nel comprensorio e giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti in posti differenti.
Un grosso rogo è in corso in questi minuti nel territorio che si trova tra Paternò e Ragalna, più precisamente in via Mongibello.
Le fiamme hanno cominciato a svilupparsi attorno alle 14.30 e adesso hanno già distrutto una grossa porzione macchia mediterranea e alberi.
Le fiamme altissime, spinte dal grande caldo di oggi e dal vento, stanno anche minacciato alcune abitazioni.
Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Paternò
Altri incendi di sterpaglie sono in corso in contrada Scalilli, in zona Feudo San Vito e sulla vecchia SS121