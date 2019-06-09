INCENDIO LAMBISCE LE VILLETTE IN VIA MONGIBELLO

Domenica di incendi nel comprensorio e giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti in posti differenti.Un grosso rogo è in corso in questi minuti nel territorio che si trova tr...

A cura di Redazione 09 giugno 2019 15:43

