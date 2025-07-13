INCENDIO LUNGO LA PROVINCIALE TRA PATERNÒ E BELPASSO: DENSA COLONNA DI FUMO VISIBILE DALLA CITTÀ
Belpasso, 13 luglio 2025 – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:45, lungo la Strada Provinciale 56ii, l’arteria che collega Paternò a Belpasso, nel territorio di q...
Belpasso, 13 luglio 2025 – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:45, lungo la Strada Provinciale 56ii, l’arteria che collega Paternò a Belpasso, nel territorio di quest’ultimo comune.
A bruciare è stata una vasta area ricca di sterpaglie e vegetazione secca.
Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal caldo torrido e dalla presenza di materiale combustibile, fino a generare una densa colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza, compreso il centro abitato di Paternò.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a circoscrivere il rogo per evitare che raggiungesse eventuali abitazioni o strutture limitrofe. Al momento non si segnalano feriti o danni a edifici, ma la situazione è stata seguita con attenzione anche per via del traffico sulla strada provinciale.
Ancora una volta, si tratta di un incendio che probabilmente si sarebbe potuto evitare con una maggiore cura del territorio.
Come spesso accade, la presenza di sterpaglie e vegetazione incolta rappresenta un pericolo costante nei mesi estivi. Le ordinanze comunali che impongono la pulizia dei terreni esistono, ma troppo spesso non vengono fatte rispettare, né dai proprietari né dagli enti preposti.
Piccoli gesti di prevenzione, come la rimozione dell’erba secca o il controllo della vegetazione spontanea, potrebbero evitare emergenze come questa, riducendo il carico di lavoro dei vigili del fuoco, che potrebbero così essere impiegati per situazioni di maggiore gravità.
Il rischio concreto è che, in concomitanza con emergenze simili, le risorse disponibili siano insufficienti a coprire eventuali richieste simultanee di intervento, con gravi conseguenze per la sicurezza collettiva.
Le autorità invitano i cittadini e i proprietari di fondi a collaborare attivamente per garantire un'estate più sicura per tutti.