INCENDIO NELLA NOTTE A PATERNÒ: DISTRUTTA UN'AUTO IN PIAZZA DON PINO PUGLISI
Un incendio si è verificato nella notte a Paternò, intorno alle 2:00, in Piazza Don Pino Puglisi. Le fiamme hanno completamente avvolto una Lancia Y, distruggendola.L'allarme è stato dato da alcuni re...
Un incendio si è verificato nella notte a Paternò, intorno alle 2:00, in Piazza Don Pino Puglisi. Le fiamme hanno completamente avvolto una Lancia Y, distruggendola.
L'allarme è stato dato da alcuni residenti della zona, che hanno immediatamente segnalato il rogo alle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.
Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le cause dell'incendio.
Le forze dell’ordine stanno analizzando tutti gli elementi disponibili per accertare eventuali responsabilità e verificare possibili collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.
Al momento, non si esclude alcuna ipotesi. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare con gli inquirenti per fare luce sull’accaduto.