INCENDIO NELLA NOTTE A PATERNÒ: DISTRUTTA UN'AUTO IN PIAZZA DON PINO PUGLISI

Un incendio si è verificato nella notte a Paternò, intorno alle 2:00, in Piazza Don Pino Puglisi. Le fiamme hanno completamente avvolto una Lancia Y, distruggendola.L'allarme è stato dato da alcuni re...

A cura di Redazione 22 marzo 2025 09:56

