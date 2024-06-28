INCENDIO NELLA NOTTE ALL'OSPEDALE DI ACIREALE: FIAMME NEL REPARTO DI OSTETRICIA, BRUCIA UNA CULLA TERMICA

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania, insieme a personale e mezzi di supporto inviati dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Nord, sono int...

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania, insieme a personale e mezzi di supporto inviati dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Nord, sono intervenuti la notte scorsa, poco dopo le ore 23,00, per un incendio sviluppatosi al 3° piano nel Reparto di Ostetricia dell’ospedale “Santa Venera e Santa Marta” di Acireale.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza gli ambienti ed evacuato precauzionalmente le persone che si trovavano nel reparto che era stato invaso dai fumi prodotti dall’incendio.

L’incendio si è verosimilmente originato da una termoculla presente nel reparto. Non sono stati segnalati feriti intossicati tra il personale sanitario in servizio e i degenti.

Sul posto presenti anche sanitari del Servizio 118 e Forze dell’Ordine.