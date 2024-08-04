INCENDIO QUESTA NOTTE IN VIA GORIZIA A PATERNÒ: PAURA MA NESSUN FERITO

Paternò, 4 agosto 2024 - Tanta paura questa notte intorno alle ore 04:00 per un incendio che si è sviluppato in un appartamento di via Gorizia a Paternò. Secondo le informazioni in nostro possesso, le...

Paternò, 4 agosto 2024 - Tanta paura questa notte intorno alle ore 04:00 per un incendio che si è sviluppato in un appartamento di via Gorizia a Paternò. Secondo le informazioni in nostro possesso, le fiamme hanno avuto origine nella copertura del tetto dell’edificio.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Grazie anche al supporto di un'autobotte proveniente da Catania, i pompieri sono riusciti a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area, limitando così i danni.

Fortunatamente, nonostante il grande spavento per i residenti e i vicini, non si registrano feriti.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma l'efficienza e la rapidità dell'intervento dei vigili del fuoco hanno certamente impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.