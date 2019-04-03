INCENDIO RIFIUTI CON SOSPETTA PRESENZA DI AMIANTO IN VIA AURELIO SAFFI A CATANIA
Poco dopo le 16,00, una squadra di Vigili del Fuoco ed il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta in via Aurelio Saffi angolo via Ugo Bassi (zona Viale Mario Rapisardi) a Catania, per un incendio di rifiuti all'aperto con la sospetta presenza di materiale contenente fibre di amianto.
Il personale dei vigili del fuoco intervenuto, ha provveduto allo spegnimento dell'incendio e ad isolare, in via precauzionale, il materiale sospetto per evitare possibili dispersioni nell'ambiente.
Fatte le segnalazioni del caso è stato, dunque, richiesto l'intervento della Polizia Ambientale e dei tecnici dell'ARPA (Agenzia Regionale per l'Ambiente) per gli accertamenti di competenza.