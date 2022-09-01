INCENDIO STERPAGLIE AI BORDI DELLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA, RALLENTAMENTI

FLASHUn incendio di rovi e sterpaglie si sta sviluppando proprio in questi minuti, di oggi 01 Settembre 2022 a ridosso della SS 121 in direzione Catania, precisamente nella zona Palazzolo, in territor...

FLASH

Un incendio di rovi e sterpaglie si sta sviluppando proprio in questi minuti, di oggi 01 Settembre 2022 a ridosso della SS 121 in direzione Catania, precisamente nella zona Palazzolo, in territorio di Belpasso.

Le fiamme si stanno sviluppando lungo la carreggiata e sprigionando una densa nube di fumo grigio provocando disagi alla circolazione stradale, la quale nel tratto interessato sta subendo dei lievi rallentamenti.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.