95047

INCENDIO SULLA CATANIA PALERMO: CAMION IN FIAMME SULL'AUTOSTRADA

Un camion per cause al vaglio da parte dell'Autorità ha preso fuoco questa mattina, 14 Dicembre 2022 sull'A19, la Catania Palermo.L'incidente si è verificato nei pressi dello svincolo Agira in direzio...

A cura di Redazione Redazione
14 dicembre 2022 07:51
INCENDIO SULLA CATANIA PALERMO: CAMION IN FIAMME SULL'AUTOSTRADA -
News
Condividi

Un camion per cause al vaglio da parte dell'Autorità ha preso fuoco questa mattina, 14 Dicembre 2022 sull'A19, la Catania Palermo.

L'incidente si è verificato nei pressi dello svincolo Agira in direzione Palermo.

Fortunatamente lautista ha fatto appena a tempo a scendere dal mezzo e a mettersi in salvo che le fiamme hanno iniziato ad avvolgerlo.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco e la Polizia Stradale

L'area è stata messa in sicurezza e il rogo è stato spento in poco tempo. Il camion, però, è andato completamente distrutto.

Rallentamenti nel tratto coinvolto dal sinistro

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047