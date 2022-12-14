INCENDIO SULLA CATANIA PALERMO: CAMION IN FIAMME SULL'AUTOSTRADA

Un camion per cause al vaglio da parte dell'Autorità ha preso fuoco questa mattina, 14 Dicembre 2022 sull'A19, la Catania Palermo.L'incidente si è verificato nei pressi dello svincolo Agira in direzio...

Un camion per cause al vaglio da parte dell'Autorità ha preso fuoco questa mattina, 14 Dicembre 2022 sull'A19, la Catania Palermo.

L'incidente si è verificato nei pressi dello svincolo Agira in direzione Palermo.

Fortunatamente lautista ha fatto appena a tempo a scendere dal mezzo e a mettersi in salvo che le fiamme hanno iniziato ad avvolgerlo.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco e la Polizia Stradale

L'area è stata messa in sicurezza e il rogo è stato spento in poco tempo. Il camion, però, è andato completamente distrutto.

Rallentamenti nel tratto coinvolto dal sinistro