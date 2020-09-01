INCENDIO SULLA COLLINA DI VAMPOLIERI
Nel primo pomeriggio di oggi un vasto incendio di macchia mediterranea si è sviluppato sulla collina di Vampolieri.
Al momento, è sotto controllo.
Sul posto stanno operando le squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Acireale, del distaccamento Nord e dei diataccamenti volontari dei vigili del fuoco.
Si sono registrate scene di panico tra gli abitanti con persone in strada anche per la grande quantità di fumo che si è sviluppata.
Ha preso fuoco anche una palma vicino ad un'abitazione, tuttavia non sono stati segnalati danni a persone e/o cose.
Sul posto sta operando anche un elicottero antincendi per le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica.