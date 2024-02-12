INCENDIO SULLA SS121 CATANIA-BELPASSO, INTERVENTO DEL REPARTO MOBILE DELLA POLIZIA DI STATO

Nei giorni scorsi, rientrando da servizi svolti fuori sede, un contingente del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Catania, in transito sulla strada statale 121 Catania – Belpasso, in direzione d...

Nei giorni scorsi, rientrando da servizi svolti fuori sede, un contingente del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Catania, in transito sulla strada statale 121 Catania – Belpasso, in direzione di Catania, è intervenuto in ausilio a personale dell’ANAS, per spegnere un incendio sviluppatosi sul lato destro della carreggiata.

Considerato il fumo assai denso che invadeva entrambe le carreggiate, rendendo pericolosa la viabilità e mettendo in serio rischio gli automobilisti in transito, anche a causa delle brusche frenate, gli operatori, appena accortisi dell’incendio e delle ripercussioni sulla viabilità, immediatamente, hanno arrestato la marcia e si sono attivati per lo spegnimento delle fiamme, utilizzando allo scopo il mezzo speciale dotato di idrante, che, nella circostanza, era parte del contingente.

L’intervento degli agenti della Polizia di Stato, svoltosi in pericolose condizioni di luogo e senza ulteriori conseguenze per l’incolumità pubblica, si è concluso positivamente, con lo spegnimento dell’incendio, grazie alla prontezza operativa ed all’opportuno utilizzo del veicolo speciale a disposizione.