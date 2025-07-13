INCENDIO VICINO ETNAPOLIS: FIAMME MINACCIANO DISTRIBUTORE E CAPANNONI, NOTTE DI PAURA A BELPASSO

Nella tarda serata di ieri, personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuto per un incendio di vegetazione e sterpaglie sviluppatosi in una vasta area incolta nei press...

Nella tarda serata di ieri, personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuto per un incendio di vegetazione e sterpaglie sviluppatosi in una vasta area incolta nei pressi del centro commerciale Etnapolis, sul territorio comunale di Belpasso, in prossimità della Strada Statale 121 in direzione Catania.

Le fiamme, alimentate dalla presenza di sterpaglie e dalle condizioni meteo favorevoli alla propagazione, hanno minacciato un vicino distributore di carburante e alcuni capannoni.

Si è proceduto allo spegnimento ed alla messa in sicurezza dei luoghi provvedendo a contenere e circoscrivere il rogo, evitando conseguenze per le persone e che l'incendio si propagasse e coinvolgesse le vicine attività commerciali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Maletto e di Catania Sud supportati da un'autobotte inviata dalla Sede Centrale.

A dare il proprio contributo sul posto sono intervenuti anche i volontari dell’Associazione di protezione civile E.S.A.F. di Sant’Agata Li Battiati.

Le operazioni sono risultate particolarmente complesse a causa del buio e della morfologia del terreno, non facilmente accessibile ai mezzi gommati.

L’incendio è stato spento in tarda serata, e l’area successivamente bonificata e monitorata.

Durante l’emergenza si sono registrati problemi di visibilità sul tratto stradale interessato.

La viabilità è stata ripristinata regolarmente al termine dell’intervento di soccorso.