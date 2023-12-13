INCIDENTE A CAMPOROTONDO ETNEO: DONNA FERITA DOPO AVER SBATTUTO CONTRO UN MURO

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 12 dicembre, a Camporotondo Etneo.L'incidente è avvenuto in via Pirandello. Una donna alla guida di una Renault Megane, per cause...

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 12 dicembre, a Camporotondo Etneo.

L'incidente è avvenuto in via Pirandello. Una donna alla guida di una Renault Megane, per cause al vaglio da parte delle autorità, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere violentemente contro il muro che delimita la carreggiata.

La donna è stata trasportata all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente non avrebbe riportato gravissime conseguenze nell'impatto.

Sul posto sono intervenuti le autorità , che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.