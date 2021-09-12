INCIDENTE A CATANIA , MORTE DUE SOLDATESSE USA DI 18 E 30 ANNI IN SERVIZIO A SIGONELLA

Due donne in servizio nella base militare Usa di Sigonella sono morte a Catania in un incidente stradale avvenuto nell'Asse dei servizi, vicino al carcere di Bicocca.Secondo una prima ricostruzione, l...

Secondo una prima ricostruzione, l'Alfa Romeo 147 sulla quale viaggiavano le due, donne, una trentenne e una 18enne, si è ribaltata, sono state sbalzate fuori dall'abitacolo, per l'urto violentissimo con un pilone in cemento armato a sostegno della sbarra di stop.

A condurre i rilievi sono stati gli ispettori della polizia municipale di Catania, insieme ai carabinieri, per la segnalazione di un automobilista. Le salme delle due donne, dopo gli accertamenti, sono state consegnate ai militari della vicina base di Sigonella.

"La nostra comunità è profondamente rattristata dalla tragica perdita di questi nostri commilitoni. Mancheranno molto ai loro amici, ai loro colleghi e alla leadership della Nas Sigonella.

Nell'affrontare insieme questa situazione, stiamo fornendo tutto il supporto necessario alle loro famiglie nonché ai loro amici e colleghi", ha detto il comandante della Nas Sigonella americana, capitano di vascello Kevin Pickard in una nota diramata dall'ufficio stampa.