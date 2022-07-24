INCIDENTE A GRAVINA DI CATANIA: L'AUTO "VOLA" IN UN CORTILE

Poteva avere conseguenze tragiche il sinistro stradale avvenuto nella giornata di oggi, 24 Luglio 2022 a Gravina di Catania.La persona alla guida della vettura, una Citroen C1, probabilmente per un ma...

La persona alla guida della vettura, una Citroen C1, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto sbandando è andata a sbattere violentemente contro il parapetto in ferro. La ringhiera è stata letteralmente divelta dall'impatto.

La Citroen con a bordo 4 persone, tra cui minori ha fatto un volo finendo in una proprietà privata sottostante in via Fratelli Bandiera.

L’auto è atterrata nel cortile.

Il bilancio secondo le informazioni in nostro possesso è di due persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari , fortunatamente non averebbero riportati gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco le forze dell’ordine, ed i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere e dare assistenza agli occupanti della vettura ed a trasportarli all’ospedale .

I Carabinieri sul posto per i dovuti rilievi per comprendere l’effettiva dinamica del’incidente.