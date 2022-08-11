INCIDENTE A LEGOLAND IN GERMANIA, SCONTRO FRA TRENINI SULLE MONTAGNE RUSSE: 34 FERITI, 2 GRAVI

Decine di persone sono state ferite in un incidente avvenuto giovedì nel parco divertimenti Legoland di Günzburg, nel sud della Germania. L’agenzia di stampa tedesca DPA ha scritto che, per motivi anc...

Decine di persone sono state ferite in un incidente avvenuto giovedì nel parco divertimenti Legoland di Günzburg, nel sud della Germania. L’agenzia di stampa tedesca DPA ha scritto che, per motivi ancora da chiarire, un trenino delle montagne russe del parco si è scontrato con un altro trenino che aveva frenato bruscamente.

Nell’incidente sono rimaste ferite 34 persone, di cui 2 in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e varie squadre di operatori di soccorso.

La settimana scorsa una donna di 57 anni era morta in un altro incidente avvenuto sulle montagne russe di un parco divertimenti di Klotten, un centinaio di chilometri a sud di Bonn. Secondo la procura che sta indagando sull’incidente, la donna era «scivolata fuori dal sedile» ed era morta dopo essere precipitata da un’altezza di circa 8 metri.