INCIDENTE A MARINA DI GIOIOSA JONICA: FINANZIERE SICILIANO DI 28 ANNI PERDE LA VITA IN SCONTRO AUTO-MOTO
Un militare della Guardia di Finanza, Eugenio Lupo, di 28 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale 106 alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, nella locride.
Il giovane di origini siciliane, in servizio nella Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica, era alla guida di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto.
A seguito delle gravissime lesioni e ferite in più parti del corpo riportate nello scontro il ventottenne è deceduto poco dopo l'impatto, rendendo vani i soccorsi.
Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i carabinieri.
La Procura di Locri ha disposto l'immediato sequestro preventivo dei veicoli.