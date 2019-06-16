INCIDENTE A MARSALA, SCRIVE "THE END" SU INSTAGRAM E POI SI SCHIANTA: MUORE UN 22ENNE

Un ragazzo di 22 anni, Carlo Modello, di Petrosino (Tp), è morto, la scorsa notte, in un incidente stradale vicino al lido 'Signorino' a Marsala. Il giovane era su una Fiat Panda, guidata da un altro...

Un ragazzo di 22 anni, Carlo Modello, di Petrosino (Tp), è morto, la scorsa notte, in un incidente stradale vicino al lido 'Signorino' a Marsala. Il giovane era su una Fiat Panda, guidata da un altro ragazzo, che si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Poco prima dell'incidente, intorno alle 4, Carlo Modello, noto perché giocava in una squadra di pallamano, ha girato un video, pubblicato su Instagram, in cui si vedono i ragazzi in auto che ascoltano una canzone ("Mancavi tu"), con un verso che sembra tragicamente profetico per quello che accadrà poco dopo: "Noi abbiamo visto il buio e la luce.

E la vita sprecata che a niente conduce".

Ma ancora più inquietante è la didascalia che il ragazzo mette nel suo post: "THE END".