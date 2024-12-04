INCIDENTE A MASCALUCIA: MALORE ALLA GUIDA CAUSA LA MORTE DI UN UOMO DI 62 ANNI

Emergono nuovi dettagli sull’incidente verificatosi ieri sera, intorno alle 18:30, in via Etnea a Mascalucia, nel Catanese. La vittima è Michele Malachia, un uomo di 62 anni, deceduto mentre era alla...

Emergono nuovi dettagli sull’incidente verificatosi ieri sera, intorno alle 18:30, in via Etnea a Mascalucia, nel Catanese. La vittima è Michele Malachia, un uomo di 62 anni, deceduto mentre era alla guida della sua Mini Cooper.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato provocato da un malore improvviso: il 62enne avrebbe avuto un infarto mentre era al volante, perdendo il controllo del veicolo che si è ribaltato. Nonostante la dinamica, la vettura non ha riportato danni significativi, suggerendo che il decesso sia stato causato dal malore e non dall’impatto.

Le autorità, che avevano inizialmente ipotizzato la presenza di due vittime, hanno chiarito che il bilancio definitivo è di un solo decesso. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

I soccorsi, intervenuti rapidamente, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia Municipale ha condotto i rilievi per stabilire con precisione le circostanze della tragedia.

Via Etnea è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, causando rallentamenti al traffico locale.