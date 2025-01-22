INCIDENTE A MASCALUCIA: SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA DONNA FERITA

Un incidente stradale si è verificato un incidente stradale a Mascalucia, all’incrocio tra via del Soccorso e via Monpilieri.Le dinamiche dello scontro sono attualmente al vaglio degli enti competenti...

Un incidente stradale si è verificato un incidente stradale a Mascalucia, all’incrocio tra via del Soccorso e via Monpilieri.

Le dinamiche dello scontro sono attualmente al vaglio degli enti competenti, che stanno lavorando per chiarire le cause dell’impatto.

L’incidente ha coinvolto una Ford Escape e una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, che hanno prestato le prime cure alla conducente della Fiat 500.

La donna, ferita nell’incidente, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti e cure necessarie. Al momento, non si conosce la prognosi.

L’episodio ha causato rallentamenti nel tratto di strada interessato, con disagi per la viabilità locale. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Le indagini proseguono per determinare le responsabilità e prevenire ulteriori episodi simili.