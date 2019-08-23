INCIDENTE A MESSINA, SCONTRO TRA AUTO E MOTO, MUORE UNA 14ENNE
Drammatico incidente nelle strade siciliane.
Lo scontro tra un’auto e uno scooter in via Consolare Pompea, a Messina, e ancora una vittima sulle strade.
Poco dopo le 20 un’auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente.
Ad avere la peggio una ragazza di 14 anni, A.D.D., che viaggiava come passeggero sul mezzo a due ruote condotto dal fratello di poco più grande.
L’impatto è avvenuto tra una Peugeot 206 Station Wagon e una Honda Cp 125 R.
La giovane era stata ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico, e purtroppo è deceduta.
Il giovane alla guida della vettura non sarebbe grave e nemmeno il ragazzo che era alla guida del mezzo a due ruote.
Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio degli inquirenti, un’auto avrebbe tagliato la strada allo scooter nel tentativo di effettuare un’inversione di marcia.
I due ragazzi dopo il violento impatto, sono finiti sull’asfalto.
Le condizioni della 14enne sono risultato subito critiche, un’ambulanza, scortata dai carabinieri, l’ha immediatamente trasportata in codice rosso al pronto soccorso di viale Gazzi, dove purtroppo è spirata.
Sul posto la sezione Infortunistica dei vigili urbani per ricostruire con esattezza la dinamica.