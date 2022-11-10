INCIDENTE A MISTERBIANCO, SCONTRO AUTO SCOOTER: DUE FERITI

Paura in via Aldo Moro nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 Novembre 2022, per un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile, una Ford Focus e uno scooter Hexagon della Piaggio.Ad avere la...

Ad avere la peggio i due occupanti scooteristi, che sono finiti a terra a causa del violento impatto.

I due sono stati immediatamente soccorsi e trasporti al pronto soccorso del Policlinico di Catania da un’autoambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro. Al momento non si conoscano la gravità delle ferite riportate.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione, per eseguire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.