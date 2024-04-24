INCIDENTE A MISTERBIANCO SULLA SS 121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

Oggi, 24 aprile 2024, si è verificato intorno alle ore 08.30 un incidente sulla Superstrada 121.Secondo le prime informazioni, sono coinvolti più mezzi fortunatamente le persone coinvolte non avrebbe...

A cura di Redazione 24 aprile 2024 09:29

