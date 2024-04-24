95047

INCIDENTE A MISTERBIANCO SULLA SS 121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

Oggi, 24 aprile 2024, si è verificato intorno alle ore 08.30 un incidente sulla Superstrada 121.Secondo le prime informazioni, sono coinvolti più mezzi fortunatamente le persone coinvolte non avrebbe...

24 aprile 2024 09:29
Oggi, 24 aprile 2024, si è verificato intorno alle ore 08.30 un incidente sulla Superstrada 121.

Secondo le prime informazioni, sono coinvolti più mezzi fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero gravi conseguenze a seguito dell’impatto.

L’incidente ha avuto luogo vicino allo svincolo Misterbianco-Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania, causando notevoli disagi per coloro che stanno percorrendo questa strada in questo momento.

Il traffico nella zona è fortemente compromesso, generando una lunga coda nei pressi dello svincolo Piano Tavola.

Sul posto la Polizia Municipale per I dovuti rilievi e la gestione del traffico

Si consiglia a chi prevede di percorrere la Superstrada 121 in direzione Catania di valutare alternative stradali o pianificare il viaggio in modo da evitare la zona colpita dall’incidente, al fine di ridurre i disagi legati al traffico

