INCIDENTE A MISTERBIANCO SULLA SS 121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA
Oggi, 24 aprile 2024, si è verificato intorno alle ore 08.30 un incidente sulla Superstrada 121.
Secondo le prime informazioni, sono coinvolti più mezzi fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero gravi conseguenze a seguito dell’impatto.
L’incidente ha avuto luogo vicino allo svincolo Misterbianco-Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania, causando notevoli disagi per coloro che stanno percorrendo questa strada in questo momento.
Il traffico nella zona è fortemente compromesso, generando una lunga coda nei pressi dello svincolo Piano Tavola.
Sul posto la Polizia Municipale per I dovuti rilievi e la gestione del traffico
Si consiglia a chi prevede di percorrere la Superstrada 121 in direzione Catania di valutare alternative stradali o pianificare il viaggio in modo da evitare la zona colpita dall’incidente, al fine di ridurre i disagi legati al traffico